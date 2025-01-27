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Телеком-оператор AT&T увеличил чистую прибыль в IV квартале в 1,9 раза

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный оператор AT&T Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года в 1,9 раза, выручку - на 1%.

Темпы роста числа абонентов компании оказались существенно лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе AT&T, чистая прибыль в минувшем квартале повысилась до $4,08 млрд, или $0,56 в расчете на акцию, с $2,19 млрд, или $0,3 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,54 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,5 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $32,3 млрд с $32,05 млрд годом ранее. Результат также оказался лучше среднего прогноза рынка, составлявшего $32 млрд.

Доход в сегменте беспроводной связи повысился на 3,3%, до $16,6 млрд, в сфере широкополосного интернета - на 7,8%, до $2,9 млрд. Количество абонентов AT&T с постоплатой выросло на 482 тыс. (прогноз - 443 тыс.).

Свободный денежный поток компании составил $4,8 млрд против $6,4 млрд годом ранее (прогноз - $4,6 млрд). Этот показатель имеет ключевое значение для инвесторов AT&T, учитывая значительные дивиденды, которые выплачивает оператор.

Согласно прогнозу AT&T, в 2025 году ее скорректированная прибыль составит $1,97-2,07 на акцию ($2,26 на акцию в 2024 году). Компания также ожидает, что ее годовая выручка в сегменте беспроводной связи будет близка к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.

AT&T прогнозирует капиталовложения в $22 млрд на 2025 год. Компания намерена начать обратный выкуп акций во втором полугодии.

Бумаги AT&T прибавляют в цене 2,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 31%.

AT&T США
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