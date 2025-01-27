Скидки на Urals с ввода последних санкций выросли на $1,5-2,6/барр., на ESPO - на $8,4/барр.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Скидки на Urals с ввода последних санкций выросли на $1,5-2,6/барр., на ESPO - на $8,4/барр. - Argus

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Дисконты на нефть Urals FOB к эталонной котировке после введения 10 января последних американских санкций выросли на $1,5-2,6 за баррель - до $13,5-14,4 за баррель, а скидки на премиальный сорт нефти ESPO увеличились на $8,4/барр. - до $10/барр., следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, с начала января дисконты на Urals к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находились на уровне $11,85-12 за баррель в северо-западных и южных портах РФ.

10 января Минфин США ввел новые санкции в отношении 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, некоторых нефтетрейдеров, а также "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", в результате 16 января зафиксировано увеличение скидок на российскую нефть.

Так, дисконт Urals FOB Primorsk вырос на $2,25 - до $14,1 за баррель, а дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk и Urals Aframax FOB Novorossiysk увеличились на $0,8 за баррель - до $12,8 за баррель, дисконт нефти ESPO blend FOB Kozmino к котировке Dubai увеличился на $2,4 - до $4 за баррель.

На прошлой неделе скидки в европейских российских портах еще немного подросли и удерживаются на этом уровне - $14,4 за баррель на Балтике и $13,5 - на Черном море. Скидки ESPO к Dubai с начала прошлой недели подскочили до $10 за баррель и остаются стабильными.

Скидки увеличиваются вслед за ростом стоимости фрахта. Так, по данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", с 10 января цена фрахта из порта Козьмино в порты Китая подскочила с $2,2 за баррель до $8,1 за баррель, примерно такая же динамика при поставках в Японию и Корею. Ставки фрахта из Приморска в Китай увеличились с $10 до $12,2 за баррель, а из Новороссийска в Китай - с $7,3-11,4 (в зависимости от дедвейта танкера) до $8,7-13,5 за баррель. Фрахт из Приморска в Индию подорожал с $7,4 до $9,4 за баррель, из Новороссийска - с $5,4-8,1 до $6,5-9,6 за баррель.

В дисконтах котировок в индийских портах (DAP West Coast India) и Urals DAP Shandong с поставкой в Китай пока не отмечено движения.

Таким образом, пока по итогам неполного января скидки на Urals FOB в Приморске почти не изменились и составляют $12,95 за баррель против $12,9 за баррель в декабре, в Новороссийске выросли на $0,7 за баррель - до $12,5 за баррель, на ESPO увеличились на $3,3 за баррель - до $5 за баррель.

По итогам неполного января дисконты котировок Urals в индийских портах (DAP West Coast India) снизились на $0,5 за баррель к декабрю - до $3,06 за баррель, а премия Urals DAP Shandong к ICE Brent с поставкой в Китай увеличилась с $0,03 за баррель в декабре до $0,5 за баррель за неполный январь.