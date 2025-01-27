Рынок акций РФ начал неделю с падения ниже 2900п по индексу МосБиржи

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник ощутимо просел вслед за мировыми площадками и нефтью (мартовский фьючерс на Brent остается вблизи $78 за баррель), а также на фоне продления антироссийских санкций ЕС и ослабления ожиданий скорой встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2900 пунктов на фоне укрепления рубля, лидерами падения выступили акции ГК "Самолет" (-4,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2891,39 пункта (-1,9%), индекс РТС – 937,74 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 января, составил 97,132 руб. (-1,13 рубля).

В Кремле пока не получали от Белого дома никаких предложений по поводу организации контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допускают, что Вашингтону для этого нужно определенное время. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику". "Готовность (российской стороны - ИФ) сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время", - добавил он.

Совет ЕС продлил в понедельник экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на 6 месяцев, до 31 июля 2025 года, обосновав это "продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации на Украине". Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены с февраля 2022 года.

Подешевели в понедельник также акции "НЛМК" (-4%), "Роснефти" (-3,9%), "Сургутнефтегаза" (-3,3% и -1,1% "префы"), ВТБ (-3,1%), "Норникеля" (-3%), ОК "Русал" (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), АФК "Система" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), "Московской биржи" (-2,1%), "Татнефти" (-1,8%), "ММК" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "МТС" (-1,7%), Сбербанка (-1,5% и -1,6% "префы"), "Северстали" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Газпрома" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%).

"Норильский никель" в IV квартале 2024 года выпустил 59 тыс. тонн никеля, что на 6% ниже показателя годом ранее, сообщила компания. Производство меди упало на 12% год к году, до 106,5 тыс. тонн. Кроме того, "Норникель" в IV квартале выпустил 606 тыс. унций палладия (+11%) и 146 тыс. унций платины (+7%). В 2025 году ГМК планирует выпустить 204-211 тыс. тонн никеля, 353-373 тыс. тонн меди, сообщил "Норникель". Планы по выпуску никеля в среднем на 1,2% выше результата 2024 года (205 тыс. тонн), по меди - соответствует прошлогоднему (363 тыс. тонн без учета Быстринского ГОКа).

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, негативный внешний фон, снижение цен на нефть и укрепление рубля обусловили доминирование продавцов в российских акциях в начале недели.

В ЕС достигли компромисса по продлению антироссийских санкций. Производственная активность в Китае в январе сократилась до 49,1 пункта (минимум за 6 месяцев), уйдя ниже пограничных 50 пунктов. Местные биржи отреагировали снижением, для цен на сырьевые товары это также негативно. Со вторника в КНР начнутся выходные дни в связи с празднованием китайского Нового года, которое продлится до 3 февраля. В США будет опубликован индекс доверия потребителей Conference Board. На российском рынке возобновятся торги фьючерсами X5 Group на Мосбирже, Henderson раскроет операционные показатели за декабрь.

"Краткосрочно российский рынок останется чутким к геополитическим новостям. Среди факторов, которые могли бы сработать позитивно, мы выделяем новости об организации контакта президентов США и РФ. Другая важная тема - ключевая ставка ЦБ РФ, в этом контексте на настроения могут повлиять данные Росстата по инфляции, которые выйдут в среду. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 января - 2875-2975 пунктов", - считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что ключевое влияние на рынок акций РФ продолжают оказывать геополитика и потенциальные санкции со стороны ЕС. Сезон корпоративной годовой отчетности начинается с раскрытия операционных результатов. Укрепление рубля, вероятно, связанное со снижением импорта и налоговым периодом, также оказывает давление на экспортоориентированный российский рынок.

Лучше рынка выглядели акции ритейлера "ИКС 5" (+0,6%), который опубликовал неплохие операционные данные за 2024 год (выручка выросла на 24,2%, до 3,91 трлн руб., а сопоставимые продажи выросли на 14,4%). Акции "Норникеля" подешевели на фоне выхода операционного отчета за 2024 год, в рамках которого компания снизила производство никеля на 2%, но нарастила производство меди, палладия и платины на 2%, 3% и 0,5% соответственно. Негативно на котировки могли повлиять планы по производству ГМК на 2025 год. Акции "Селигдара" (-2,3%) также просели после слабой операционной отчетности (производство золота снизилось на 8%, олова - на 18%).

Акции "Распадской" (-4%) вошли в число аутсайдеров после сильной динамики неделей ранее на фоне включения в список экономически значимых организаций (ЭЗО) АО "Евраз НТМК". НТМК, как и "Распадская", является дочерней компанией Evraz, а включение в ЭЗО могло расцениваться как шаг к возвращению дивидендных выплат со стороны "Распадской", отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов ушел в более глубокий "минус" в рублевом сегменте, не получив оптимистичных геополитических новостей. СМИ сообщили, что министры стран ЕС договорились о продлении санкций против РФ, несмотря на поступавшие ранее сообщения о возможном вето со стороны Венгрии.

"Норникель" находился под давлением падения цен на металлы, а также в понедельник представил нейтральные операционные результаты за 2024 год, которые показали, что объем производства всех металлов превысил прогнозы. Глава Норникеля Владимир Потанин ранее в декабре заявил, что ожидает возвращения ГМК к положительному свободному денежному потоку в 2025 году, а до этого распределять дивиденды компания не планирует.

Новости об эффективности китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) компании DeepSeek, в которой использовались более дешевые чипы и меньший объем данных, нежели у американских конкурентов, вызвали распродажи в таких акциях как Nvidia (-13%), Broadcom (-13,7%), Microsoft (-3,3%), Advanced Micro Devices (-4,8%) и других. Инвесторы опасаются, что разработки китайских высокотехнологичных компаний в области искусственного интеллекта окажутся более эффективными без использования западных технологий, что ставит под вопрос обоснованность масштабных инвестиций во многие IT-имена, отмечает Кожухова.

Тем не менее, первоначальный шок от эффективности китайских технологий ИИ несколько ослаб, но предупреждает о среднесрочных рисках для американских производителей чипов и связанных с ними продуктов. Российский рынок начал неделю на пессимистичной ноте и подошел вплотную к нижней границе диапазона 2880-2985 пунктов по индексу МосБиржи, не получив воодушевляющих геополитических новостей. ЕС продолжает санкционное давление на РФ, а перспектива скорого урегулирования украинского конфликта на данный момент представляется туманной. Стабилизация ниже 2880 пунктов может предвещать движение индикатора МосБиржи в район минимумов с конца 2024 года, к отметке 2730 пунктов, пока что при сохранении среднесрочного настроя на рост, считает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также констатирует, что российский рынок начал неделю с фиксации прибыли на фоне того, что за прошедшую неделю инвесторы так и не дождались новостей по ожидаемому разговору Путина и Трампа по поводу разрешения конфликта с Украиной. Если звонок все же состоится в ближайшее время, то рынок может подрасти, но дальнейшая тенденция будет зависеть от исхода этого разговора.

По оценке аналитика, не стоит рассчитывать, что конфликт подобного масштаба может быть разрешен за одну встречу, стоит ожидать длительного процесса переговоров, что может разочаровать рынок. Индекс МосБиржи ранее не смог превысить уровень 2970 пунктов и теперь пробил ближайшую поддержку 2900 пунктов, что может вылиться в дальнейший откат в район 2800 пунктов, считает Степанов.

Зарубежные фондовые индексы

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,06%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), нет единого вектора в Европе (индекс DAX просел на 0,3, CAC 40 и FTSE вышли в "плюс" на 0,1-0,4% после утреннего снижения), снижаются Штаты (индексы к 18:50 по Москве потеряли 0,1-2,4% во главе с Nasdaq).

Биржи Южной Кореи и Австралии в понедельник были закрыты в связи с праздниками (Новый год по Лунному календарю в Южной Корее и День Австралии).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до минимальных за пять месяцев 49,1 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, не предполагал изменения показателя. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в промышленном секторе. Индикатор опустился ниже данного уровня впервые с сентября 2024 года.

При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до максимума за десять месяцев и составил 55,3 пункта против 53,3 пункта в декабре.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце уменьшился до 50,2 пункта по сравнению с максимальными за девять месяцев 52,2 пункта в декабре.

На европейских и американских рынках акций наблюдалось падение акций компаний технологического сектора, что обусловлено ростом популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store и входит в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store. Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок таких компаний, как Nvidia, отмечают эксперты.

Продажи новых домов в США в декабре увеличились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 698 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В ноябре было реализовано 674 тыс. домов, а не 664 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 670 тыс. с ранее объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены остаются под давлением продаж, курс Brent опустился ниже $78 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москвве составила $77,56 за баррель (-1,2% и +0,3% в пятницу), мартовская цена WTI - $73,63 за баррель (-1,4% и +0,01% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.

Вступивший в должность президента в прошлый понедельник политик ранее также пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, что повысило опасения торговых войн.

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25%-ные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки ЦИАН (-6,3%), акции ПАО "ТНС Энерго" (-6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-5,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-5%), "Распадской" (-4%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-4%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-3,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-3,7%), "ОГК-2" (-3,6%), "Башнефти" (-3,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-3,3%), ПАО "Россети Волга" (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Европейская электротехника" (+16,3%), ПАО "Наука-Связь" (+7,4%), ПАО "ГАЗ" (+4,7% и +7,3% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+2,2%), ПАО "НПО "Наука" (+2%), MDMG (+2%).

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (+0,6%) по итогам IV квартала увеличило выручку на 22,3%, до 1,08 трлн рублей, говорится в сообщении компании. Сопоставимые продажи (LfL) группы за отчетный период выросли на 14% на фоне роста среднего чека (+9,9%) и трафика (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,66 млрд рублей (из них 9,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,74 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 6,67 млрд рублей на акции "Полюса").