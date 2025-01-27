Doosan Skoda Power проведет крупнейшее IPO в Праге за четыре года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Чешский производитель паровых турбин Doosan Skoda Power AS начал первичное публичное размещение акций, которое может стать крупнейшим на Пражской бирже за последние четыре года.

В понедельник компания заявила, что намерена продать до 33% существующих акций, а также новые акции по цене от 220 до 260 крон за штуку. Подписка заканчивается 5 февраля. Общий объем IPO, если брать среднюю цену объявленного диапазона, составит 2,53 млрд крон.

В случае завершения сделки стоимость компании будет оцениваться в 8,3 млрд крон ($347 млн), сообщает агентство Bloomberg.

Doosan Skoda Power является подразделением южнокорейской Doosan Enerbility Co. Компания ожидает получения новых контрактов в Чехии и других странах на фоне роста инвестиций в атомные и газовые электростанции.

Doosan Enerbility намерена сохранить контроль над чешским подразделением и планирует перенести часть производства генераторов и газовых турбин в Чехию, используя часть доходов от IPO для финансирования расширения своих мощностей.

"Мы видим огромный потенциал для себя в атомной энергетике, включая малые модульные реакторы", - сообщил главный операционный директор Doosan Skoda Power Даниэль Прохазка журналистам в Праге.