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Промсвязьбанк сменит регистрацию на ярославскую

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков подписали соглашение о смене юридической регистрации банка.

"Документом закрепили ранее достигнутые договоренности о смене юридической и налоговой регистрации банка", - написал глава региона в своем-телеграм канале в понедельник.

Он отметил, что это придаст региону импульс к развитию не только с точки зрения экономики.

"Стратегическое партнерство даст новый уровень финансового обслуживания населения, дополнительные проекты в сфере бизнеса, культуры, образования, спорта, высокооплачиваемые рабочие места, инвестиции в инфраструктуру и жилищное строительство", - написал Евраев.

В свою очередь председатель правления ПСБ Фрадков сообщил, что банк может сменить регистрацию в ближайшее время.

"Идёт большая работа по физическому воплощению идеи президента РФ, чтобы мы стали одной из компаний, которая зарегистрирована здесь, в Ярославской области (...). До конца квартала (I квартала 2025 года - ИФ), я думаю, мы всё сделаем", - сказал журналистам Фрадков, отвечая на соответствующий вопрос.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. ПСБ по итогам третьего квартала 2024 года занимает пятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".


Промсвязьбанк Ярославская область
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