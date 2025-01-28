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Суд прекратил производство по искам банка "Точка" к МТС по спорам за товарные знаки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник прекратил производство по искам банка для предпринимателей "Точка" против "дочки" ПАО "МТС" – АО "Русская телефонная компания" (РТК).

"Прекратить производство", - сообщается на сайте суда. Причина такого решения пока не опубликована.

Банк "Точка" подал в СИП шесть исков против АО "РТК". Позднее они были объединены в одно производство.

Финансовая организация требовала досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "Точка" в отношении товаров и услуг по четырем классам международной классификации вследствие его неиспользования. В качестве третьего лица по делу суд привлек Роспатент.

Согласно информации о товарном знаке, право РТК на использование товарного знака "Точка" действует до середины октября 2027 года.

Ранее "Интерфаксу" пояснили в пресс-службе "Точки", все иски связаны с товарными знаками "Точка", которые были зарегистрированы РТК.

"По нашим данным, эти знаки компанией уже давно не используются. Чтобы мы могли беспрепятственно использовать товарный знак "Точка", мы были вынуждены обратиться в суд, так как в ходе переговоров не удалось прийти к решению ситуации", - пояснили ранее в пресс-службе финорганизации.

В пресс-службе МТС, в свою очередь, сообщили, что товарные знаки зарегистрированы и используются в рамках действующего законодательства.

"Истец обращался к нам о переуступке прав на данные знаки, но предлагал неприемлемые условия, нарушающие интересы РТК", - добавили в МТС.

РТК управляет розничной сетью МТС. Количество салонов МТС по итогам II квартала 2024 года составляет 4 224.

"Точка" – цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии.

МТС Точка РТК АО "Русская телефонная компания"
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