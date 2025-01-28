"Метрострой северной столицы" создал проектную "дочку"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - АО "Метрострой северной столицы" (МССС, генподрядчик строительства петербургского метрополитена) создало дочернюю компанию ООО "МетроПроект", говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, компания зарегистрирована 27 января. Уставный капитал "МетроПроекта" – 125,5 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МССС, дочерняя проектно-изыскательская организация создана для своевременного обеспечения Петербурга проектами по сооружению объектов сети метрополитена и ускорению темпов его строительства. Речь, в частности, идет о выполнении инженерных изысканий, разработке предпроектной, проектной и рабочей документации.

"Основная проблема отрасли в Петербурге уже долгое время заключается в отсутствии необходимых проектов. И сейчас очень важно загрузить ими коллектив метростроителей на несколько лет вперед. Именно поэтому "Метрострой северной столицы" для нужд города учредил ООО "МетроПроект", которое сейчас набирает штат сотрудников", - говорится в комментарии агентству.

В МССС также отметили, что регистрация отдельной проектной компании – процедура, необходимая для оптимизации работы в этом направлении.

"Компетенции ООО "МетроПроект" в части всех этапов проектирования будут постепенно наращиваться. Этот факт не исключает привлечения к работам подрядных и субподрядных организаций", - уточнили в компании.

АО "Метрострой северной столицы" было создано группой ВТБ в октябре 2021 года. Согласно отчету АО за 2021 год (последние опубликованные данные), 65% акций компаний принадлежало правительству Санкт-Петербурга, 35% - группе ВТБ. Договоренность о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге.

Основным видом деятельности АО "Метрострой северной столицы" является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе. Ранее монополистом на рынке метростроения в Петербурге являлась компания "Метрострой".