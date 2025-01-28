Рынок акций РФ во вторник отыграл большую часть потерь понедельника

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры и стабилизации нефти, отыграв большую часть потерь начала недели из-за продления антироссийских санкций ЕС и ослабления ожиданий скорой встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов на фоне возобновившегося ослабления рубля; лидировали в росте акции ПАО "Группа Астра" (+3,6%) и ПАО "Юнипро" (+3,1%), а локомотивом выступил "Газпром" (+1,3%) на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2931,97 пункта (+1,4%, утром индекс опускался в район 2860 пунктов), индекс РТС - 942,81 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 января, составил 97,9658 руб. (+83,38 копейки).

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