Жилищное строительство в РФ в декабре просело на 19,1%, за 2024 год снизилось на 2,4%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в декабре 2024 года составил 13 млн 924,5 тыс. кв. м, что на 19,1% меньше, чем в декабре 2023 года. Об этом говорится в опубликованных во вторник материалах Росстата.

За 2024 год объем жилищного строительства в стране достиг 107 млн 766,2 тыс. кв. м, сократившись на 2,4% по сравнению с рекордным 2023 годом.

Как сообщалось, объем жилищного строительства в России в ноябре 2024 года составил 6 млн 283,6 тыс. кв. м (на 10,5% меньше, чем в ноябре 2023 года), в октябре - 6,4 млн кв. м (на 0,6% меньше, чем в октябре 2023 года), в сентябре - свыше 9,8 млн кв. м. (на 1,8% больше, чем в сентябре 2023 года), в августе - 9,2 млн кв. м (снижение на 9,5% в годовом выражении), в июле - 8,6 млн кв. м (рост на 9,5%), в июне - 9,7 млн кв. м (рост на 8,6%), в мае - 7,1 млн кв. м (снижение на 0,5%), в апреле - 7,3 млн кв. м (рост на 2,1%), в марте - 8,7 млн кв. м (рост на 1,0%), в феврале - 8,5 млн кв. м (рост на 2,6%), в январе - 12,1 млн кв. м (рост на 1,0%).

В целом за 2023 год жилищное строительство в РФ демонстрировало рост на 7,5%, тогда были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.