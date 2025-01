Фондовые индексы США выросли, Nasdaq прибавил 2%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом.

Nasdaq Composite прибавил 2%, частично отыграв падение, зафиксированное днем ранее, когда котировки акций чипмейкеров резко снизились на фоне подъема популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek.

Во вторник бумаги производителей полупроводниковых компонентов выросли, в том числе Nvidia Corp. - на 8,8%, Broadcom Inc. - на 2,6%, Marvell Technology Inc. - на 3,5%.

Уверенно подорожали и акции ведущих IT-компаний, включая Apple Inc. (+3,7%), Microsoft Corp. (+2,9%), Alphabet Inc. (+1,8%), Amazon.com Inc. (+1,2%).

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, завершающееся 29 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку по итогам этого заседания на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

Статданные, опубликованные во вторник, указали на спад экономической активности в США. Объем новых заказов на товары длительного пользования в стране в декабре уменьшился на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их снижение составило 2%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в США в январе упал до 104,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составило 109,5 пункта, а не 104,7 пункта, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 105,6 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня.

Стоимость бумаг General Motors обвалилась на 8,9% по итогам торгов. Автопроизводитель зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2024 года из-за крупных списаний, связанных главным образом с его китайскими операциями.

Boeing Co. также показала существенный убыток по итогам прошедшего квартала, что связано, главным образом, с последствиями недавней забастовки сотрудников компании. Показатели Boeing в основном совпали с предварительными результатами, обнародованными на прошлой неделе. Акции компании подорожали на 1,5%.

Бумаги RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies ) выросли в цене на 2,6%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале почти на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания экспертов.

Другой представитель оборонной промышленности - Lockheed Martin - сократил чистую прибыль в прошедшем квартале более чем в 3 раза из-за единовременных потерь. Его акции подешевели на 9,2%.

Цена бумаг производителя потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. опустилась на 1,5%. Чистая прибыль компании в четвертом квартале снизилась на 12%, но выручка превзошла прогнозы.

Рыночная стоимость JetBlue Airways Corp. рухнула на 25,7%, поскольку авиакомпания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал, предупредив о росте расходов на топливо.

Акции Chevron Corp. снизились в цене на 0,7%, GE Vernova Inc. - подорожали на 7,6%. Две компании объявили о создании партнерства для строительства энергообъектов, работающих на природном газе, с целью обеспечения электроэнергией дата-центров.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 136,77 пункта (0,31%) и составил 44850,35 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 55,42 пункта (0,92%) - до 6067,7 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 391,75 пункта (2,03%), составив 19733,59 пункта.