Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует небольшой рост, продолжая отыгрывать улучшение конъюнктуры мировых фондовых площадок; вместе с тем активный рост рынка сдерживают развернувшиеся вниз мировые цены на нефть. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос чуть менее чем на 0,1% к уровню закрытия основной сессии накануне, лидерами повышения выступили акции "Роснефти" (+1,5%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2934,05 пункта (+0,07%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%, "префы" потеряли в цене 0,1%), "Московской биржи" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%, "префы" снизились в цене на 0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Nasdaq Composite прибавил 2%, частично отыграв падение, зафиксированное днем ранее, когда котировки акций чипмейкеров резко снизились на фоне подъема популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), завершающееся 29 января. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку по итогам этого заседания на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

Участники рынка будут внимательно следить за коммюнике по итогам заседания, а также за выступлением главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, которое состоится после его завершения, на предмет любых сигналов о планах ФРС на 2025 год. В декабре Федрезерв дал понять, что в 2025 году стоит ожидать всего двух снижений ставки на 25 базисных пунктов каждое. Кроме того, внимание будет приковано к любым комментариям главы ФРС относительно новой администрации Белого дома, особенно после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он "потребует немедленного снижения процентных ставок".

Статданные, опубликованные во вторник, указали на спад экономической активности в США. Объем новых заказов на товары длительного пользования в стране в декабре уменьшился на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их снижение составило 2%, а не 1,1%, как сообщалось ранее. Индекс потребительского доверия в США в январе упал до 104,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составило 109,5 пункта, а не 104,7 пункта, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 105,6 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 29 января также преобладают в основном позитивные настроения.

Вместе с тем на нефтяном рынке утром в среду цены перешли к легкой отрицательной коррекции после умеренного повышения накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $77,38 за баррель (-0,14%), мартовская цена WTI - $73,7 за баррель (-0,09%).