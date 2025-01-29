ВТБ в 2025 году запустит переводы в новые страны Африки, Латинской Америки и ЮВА

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ВТБ в 2025 году планирует расширить географию трансграничных переводов в национальных валютах, в планах новые страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, заявил журналистам заместитель президента - председателя правления банка Георгий Горшков.

За 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз выше показателя 2023 года. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, следом идут Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. По оценкам ВТБ, в 2025 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка превысит 240 млрд рублей.

"Розничные клиенты наращивают интерес к международным переводам, что стимулирует постоянное развитие технологии международных расчетов. Сегодня такие "финансовые мосты" открыты для розничных клиентов ВТБ больше чем в половину стран мира. В этом году мы продолжим расширение географии трансграничных расчетов: появятся переводы в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", - заявил Горшков.

Кроме того, в первом квартале ВТБ запустит в новых дружественных странах сервис оплаты по QR-коду. Сейчас такая услуга доступна в Таджикистане

Банк также планирует интегрировать функцию входящих трансграничных переводов, которая позволит розничным клиентам ВТБ в России получать средства из-за рубежа. Нововведение станет особенно актуальным в странах СНГ.