Сменился гендиректор морского порта "Суходол"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сменился генеральный директор ООО "Морской порт "Суходол" - вместо Сергея Кропотова компанию возглавил Олег Политов, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 28 января.

Политов также возглавляет АО "Портово-логистическая компания" в Мурманске (зарегистрировано в октябре 2023 года, уставный капитал - 50 млн рублей), других данных о его биографии нет. На сайте морпорта "Суходол" данные уже обновлены - руководителем указан Политов.

Кропотов работал гендиректором морпорта с 2022 года, при нем велось строительство и был запущен морской терминал порта. Также был достроен и сдан в эксплуатацию универсальный причал для работы с генеральными грузами. Проведены все необходимые процедуры по созданию таможенной зоны, в октябре 2024 года морской терминал впервые принял импортные автомобили из Китая.

Новое место работы Кропотова в ЕГРЮЛ не указано. При этом в пресс-релизе, опубликованном на сайте порта в декабре, говорится, что Кропотов планировал решать социальные вопросы вокруг предприятия - строить жилой поселок, включающий в себя жилые дома и социальную инфраструктуру (школы, сады, торговый центр, поликлинику).

Как сообщалось, в сентябре 2024 года введен в работу угольный терминал в морском порту "Суходол". Проектная мощность перевалки терминала составляет 12 млн тонн с возможностью последующего увеличения до 20 млн тонн в год. В перспективе на базе порта будет создан многофункциональный хаб с перегрузкой контейнеров, зерна и других генеральных грузов. Предусмотрены также мощности для сжиженного газа, метанола, минеральных удобрений и рыбный кластер.

По данным ЕГРЮЛ, владельцами ООО "Морской порт "Суходол"" (резидент Свободного порта Владивосток) являются АО "Междуречье" (Кемеровская область, находится под управлением ООО "Новая горная управляющая компания") - 25,01%, АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ) - 24,79%, Михаил Федяев и Андрей Гридин - каждый по 25,1%.