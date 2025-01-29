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ВТБ прогнозирует выплату банковским клиентам в 2025 году до 500 млрд рублей кешбэка

Еще одним важным для банков направлением в ВТБ считают геймификацию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российские банки в 2025 году могут выплатить своим клиентам рекордную сумму кешбэка - в диапазоне от 400 до 500 млрд рублей, заявил журналистам зампред ВТБ Георгий Горшков.

"По нашим расчетам, которые мы так или иначе сверяли с нашими основными коллегами по цеху, в 2024 году выплаты кешбэка совокупно на индустрию составили до 400 млрд рублей. Несмотря на то, что целый ряд банков говорил, что нужно экономить деньги и что программы кешбэка подпадут под определенный секвестр (...), тем не менее, общий объем выплат в 2025 году вырастет", - сказал он, добавив, что в этом году банки могут суммарно выплатить клиентам 400-500 млрд рублей в рамках программ лояльности.

"Ключевым трендом на рынке в этом году станет усиление конкуренции: банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей. Это позволит предлагать услуги и продукты, максимально соответствующие потребностям клиента", - сказал Горшков.

Еще одним важным направлением станет геймификация, отметил он. Банки будут предлагать акции и конкурсы, которые позволят клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для получения кешбэка или зарабатывать повышенный процент. Такой подход повысит уровень вовлеченности клиентов и увеличит их транзакционную активность. Кроме того, в 2025 году ожидается активное создание партнерских проектов между банками и различными сервисами, такими как доставка, транспорт, онлайн-магазины и другие популярные направления. Подобные интеграции позволят клиентам получать кешбэк не только за использование банковских продуктов, но и за покупки у партнеров.

"Кешбэк остается важнейшим инструментом для привлечения и удержания клиентов. Несмотря на все вызовы рынка, банки продолжат наращивать инвестиции в свои программы лояльности, разрабатывая новые проекты и увеличивая выплаты", - отметил Горшков.

ВТБ с мая прошлого года начал выплачивать клиентам кешбэк рублями. По оценкам банка, в 2024 году количество участников его программы лояльности увеличилось вдвое. В этом году ВТБ намерен удвоить количество пользователей программы лояльности и сумму выплат кешбэка (абсолютные цифры расходов на программу лояльности банк не раскрывает).

ВТБ Георгий Горшков
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