Казахстан пока не планирует корректировать прогноз добычи нефти на 2025 год

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Казахстан не будет пока корректировать прогноз добычи нефти на 2025 год, ждет очередного заседания ОПЕК+, заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Пока каких-то трендов в сторону увеличения или снижения объемов по добыче нет, мы планируем 96,2 млн, которые перед нами правительство поставило", - сказал Саткалиев на брифинге в среду в Астане.

По его словам, в ближайшее время состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором "будет принята согласованная позиция".

До данного заседания Казахстан не будет принимать решения касательно какой-либо корректировки прогнозов добычи, добавил министр.

"В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будет обсуждена политика Организации в части текущего момента, в том числе и планов США по увеличению объемов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определенные инструменты, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях, у нас есть политика, связанная с возможностью прямых переговоров с участниками крупных консорциумов по снижению объемов добычи с целью достижения баланса на рынке, но окончательное решение будет принято после совместной встречи ОПЕК", - отметил он.

Он подчеркнул, что Казахстан добровольно "делал все возможное, чтобы исполнить свои обязательства по ограничению объемов добычи", но на текущий год правительством поставлена задача добыть не менее 96 млн тонн нефти.

Ранее в Минэнерго заявляли, что прогноз добычи нефти в Казахстане в 96,2 млн тонн на 2025 год сверстан без учета выполнения обязательств перед ОПЕК+.

Ранее Казахстан продлил в рамках сделки ОПЕК+ ограничения по добыче нефти на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года. В Минэнерго заявляли, что Казахстан планирует придерживаться объемов добычи нефти в рамках своей квоты, выделенной ОПЕК+ на 2025 год.