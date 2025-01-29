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Власти Таиланда одобрили инвестпроект "дочки" TikTok на $3,7 млрд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет по инвестициям (BOI) Таиланда одобрил инвестпроекты на 170,5 млрд бат ($5,03 млрд), пишет MarketWatch.

В частности, одобрен проект сингапурской "дочки" китайской TikTok, предполагающий инвестиции в размере 126,8 млрд бат в сервисы хостинга данных для поддержки аффилированных структур. Запуск проекта запланирован на 2026 год.

Власти также одобрили инвестиции таиландской ИИ-компании Siam AI в размере 3,25 млрд бат.

На одобренные проекты будут распространяться льготы, которые могут включать в себя меры как налогового, так и неналогового характера.

"Инвестиции TikTok и Siam AI знаменуют собой значительный шаг в укреплении цифровой и ИИ-инфраструктуры Таиланда", - заявил генеральный секретарь BOI Нарит Тердстирасукди.

Благодаря прямым иностранным инвестициям в дата-центры и облачные сервисы количество заявок на поддержку инвестпроектов в стране в 2024 году достигло десятилетнего максимума, заявляют в совете.

Американская Google в прошлом году объявила о планах вложить порядка $1 млрд в создание инфраструктуры в этих сферах в Таиланде. BOI также отмечает инфраструктурные проекты Amazon Web Services и австралийской NextDC.

Таиланд TikTok
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