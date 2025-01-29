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Потребкредитование в декабре сократилось на 1,9% после околонулевых изменений октября-ноября

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Портфель необеспеченных потребительских кредитов в декабре 2024 года сократился на 1,9% после околонулевой динамики в октябре - ноябре 2024 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России отмечает, что в связи со вступлением в силу новой редакции указания макропруденциальные надбавки по кредитным картам в льготном периоде (грейс-периоде) снижены, по прочим активам - оставлены без изменений.

"Несмотря на снижение надбавок по этой части портфеля и замедление роста кредитования (в декабре 2024 года портфель необеспеченных кредитов сократился на 1,9% после околонулевых изменений задолженности в октябре - ноябре 2024 года), макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам в целом продолжит накапливаться за счет постепенного обновления кредитного портфеля", - отмечает ЦБ.

Средний уровень надбавки по кредитным картам в льготном периоде с учетом текущей структуры выдач, по оценке регулятора, составит 0,7 (70%). "У крупных банков на такую задолженность сейчас приходится от трети до половины всей задолженности по кредитным картам", - подчеркивает ЦБ.

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