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Компания Trump Media будет развиваться в сфере финансовых услуг

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Компания президента США Дональда Трампа Trump Media and Technology Corp. (TMTG) запускает бренд для операций в сфере финансовых услуг и финтехнологий Truth.Fi.

Помимо традиционных инвестиционных инструментов Truth.Fi будет развивать индивидуально управляемые счета (separately managed accounts, SMA), ETF и криптовалютные активы, говорится в сообщении TMTG.

SMA будут разработаны в партнерстве с Charles Schwab Corp., которая также будет консультировать Truth.Fi по инвестициям и стратегии.

Финансовые продукты Truth.Fi, как ожидается, будут ориентированы на инвестиции в рост американской экономики, в промышленность и энергетику, а также на вложения, укрепляющие "патриотическую экономику", говорится в пресс-релизе TMTG.

TMTG является оператором социальной сети Truth Social и видеостримингового сервиса Truth+. Объем денежных средств и их эквивалентов на балансе компании по данным на 31 декабря 2024 года превышал $700 млн.

Трамп является крупнейшим акционером TMTG .

Акции компании прибавляют в цене 8% на торгах в среду. За последние 12 месяцев ее капитализация снизилась на 15%, она составляет $6,52 млрд.

TMTG Trump Media США Дональд Трамп
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