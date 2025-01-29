Цены промпроизводителей в РФ в декабре выросли на 0,4%, за 2024 год – на 7,9%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре увеличились на 0,4% после роста на 1,0% в ноябре, снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, сокращения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря аналитики ожидали роста цен производителей в прошлом месяце на 0,2%.

За 2024 год цены производителей выросли на 7,9%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в декабре выросли на 1,2% по сравнению с ноябрем. В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок повысились цены на услуги в горнодобывающем производстве - на 10,8%, бурый рядовой уголь (лигнит) - на 8,0%, железную товарную необогащенную руду и апатитовый концентрат - 7,7%, природный дробленый камень - 7,1%, золотосодержащие концентраты - на 5,9%. При этом было отмечено снижение цен на янтарь (-35,6%), медные руды и концентраты (-16,0%), кварц, кварцит(-12,3%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в декабре выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца. Подорожали пищевые продукты: пресервы рыбные - на 23,0%, печень и мороженые молоки рыбы - 17,5%, свекловичный жом - 16,1%, консервы из печени трески - на 12,0%, нерафинированные соевое масло и его фракции - на 9,7%, нерафинированные подсолнечное масло и его фракции - на 9,1%. В производстве резиновых и пластмассовых изделий выросли цены на услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и резиновых шин, выполняемых субподрядчиком - на 14,0%, пластмассовые трубы, трубки и шланги и их фитинги - на 4,9%, пластмассовые неармированные или не комбинированные с другими материалами полосы - на 4,8%. В текстильном производстве подорожали льняные ткани - на 23,1%, нетканые ватины - на 11,5%, постельное белье - 10,1%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены выросли на 1,4%.

Как сообщалось, в целом за 2023 год цены промпроизводителей в РФ выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).