Цены на бензин в РФ с 21 по 27 января выросли на 0,04% после 0,09% неделей ранее

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 января 2024 года выросли на 0,04% после повышения на 0,09% с 14 по 20 января, на 0,04% с 9 по 13 января и на 0,51% с 1 по 9 января (статистические периоды варьируются из-за праздничных дней), сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 27 января выросли на 0,68% (общая инфляция за этот период составила 1,14%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 27 января составляла 60,96 руб. (на 20 января - 60,94 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 55,57 руб. (55,55 руб.), АИ-95 – 60,68 руб. (60,67 руб.), АИ-98 – 83,20 руб. (83,14 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 21 по 27 января вернулись к росту - на 0,07%, после символического (0,01%) снижения с 14 по 20 января. До этого дизтопливо подорожало на 0,05% с 9 по 13 января и на 0,50% с 1 по 9 января. Средняя цена ДТ в стране на 27 января - 70,20 руб. за литр (на 20 января 70,15 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).