Производители продовольствия РФ в 2024 году повысили цены на 11,3%, в декабре – на 2,2%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в декабре по сравнению с ноябрем повысили цены на 2,2%, за год рост составил 11,3%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста цен в декабре замедлились: в ноябре по сравнению с октябрем они составляли 2,3%.

В октябре по сравнению с сентябрем производители подняли цены на 0,9%, в сентябре по сравнению с августом - на 1,4%, в августе по сравнению с июлем - на 0,7%, в июле - на 0,8%, в июне - на 0,6%, в мае - на 1,2%. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем 2023 года было зафиксировано снижение на 0,2%.

Росстат также сообщил, что производители напитков в декабре по сравнению с ноябрем повысили цены на 0,5%. Темпы роста также замедлились. В ноябре по сравнению с октябрем они составляли 2,2%.

За год рост цен на напитки составил 11,2%.

Росстат также сообщил, что цены на рыбные пресервы в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 23%, мороженые печень и молоки рыбы - на 17,5%, свекловичный жом - на 16,1%, консервы из печени трески - на 12%, нерафинированное соевое масло и его фракции - на 9,7%, нерафинированное подсолнечное масло и его фракции - на 9,1%. При этом цены на приготовленный или консервированный картофель снизились на 12,7%.

В 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков - на 7%.