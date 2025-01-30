Ведущие рынки акций Европы в среду закрылись в плюсе, кроме французского

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам в среду, французский CAC 40 снизился.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,5%, до 534,26 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,28%, германский DAX - 0,97%, итальянский FTSE MIB - 0,62%, испанский IBEX 35 - 1,09%. CAC 40 снизился на 0,32%.

Трейдеры изучали поступающую корпоративную отчетность в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) позднее в среду и в четверг соответственно. Кроме того, на этой неделе предполагается публикация важных статданных, включая предварительный отчет о ВВП еврозоны за четвертый квартал 2024 года.

Акции нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding N.V. повысились в цене на 5,6%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли в четвертом квартале на 31,5%, а выручки - на 28%, что превзошло ожидания экспертов.

Рыночная стоимость других компаний полупроводникового сектора также выросла: ASM International N.V. - на 3,2%, BE Semiconductor Industries N.V. - на 2%, STMicroelectronics N.V. - на 0,8%.

Бумаги производителя оборудования компьютерной периферии Logitech International S.A. подорожали на 7,6%. Компания сообщила о росте операционной прибыли и выручки в октябре-декабре, а также улучшила прогноз на 2025 финансовый год.

Крупнейшая сталелитейная компания Швеции SSAB нарастила капитализацию на 3,3% на сильной отчетности.

Котировки акций британской WH Smith повысились на 6,9%. Ритейлер прогнозирует рост прибыли в текущем году и изучает возможность продажи сети магазинов в Великобритании, а его сопоставимые продажи за 21 неделю до 25 января увеличились на 3% в годовом выражении.

EDP-Energias de Portugal увеличила рыночную стоимость на 0,4% после новостей о подписании 20-летнего контракта с Amazon.com Inc. на поставки электроэнергии в Японии.

Между тем значительные потери понесли компании "люксового" сегмента. В частности, акции Kering подешевели на 5,4%.

Капитализация LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA уменьшилась на 5% после выхода отчетности компании, показавшей сокращение чистой прибыли по итогам 2024 года на 17%, а выручки - на 2%.

Бумаги Christian Dior SE подешевели на 5,3%.

Акции французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA снизились в цене на 7,4%. В третьем финквартале органическое падение выручки компании (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составило 21,5%. При этом Remy Cointreau по-прежнему ожидает, что по итогам текущего фингода органическое сокращение продаж составит 15-18%.

Котировки акций серии "А" шведской Tele2 уменьшились на 4,3%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2024 года в соответствии с прогнозами, а также объявила о начале преобразований для повышения рентабельности.

Air France-KLM потеряла 1,9% капитализации после новостей о сокращении 250 офисных работников нидерландского подразделения авиакомпании.

Бумаги нидерландской Akzo Nobel снизились в цене на 5%. Один из крупнейших мировых производителей красок и покрытий заявил, что не ожидает существенного восстановления спроса в 2025 году.

Рыночная стоимость крупнейшего шведского банка SEB сократилась на 4,2%. Объявленные им дивиденды оказались ниже прогнозов аналитиков.