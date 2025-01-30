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Сводный индекс доверия в еврозоне в январе составил 95,2 пункта, превысив прогноз

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в январе вырос до 95,2 пункта с 93,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии.

Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 94,1 пункта, по данным Trading Economics.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в этом месяце увеличился до минус 12,9 пункта с минус 14,1 пункта в декабре (прогноз - минус 13,8 пункта), в сфере услуг - до 6,9 пункта с 5,7 пункта (прогноз - 6 пунктов).

Индикатор потребительского доверия повысился до минус 14,2 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее (прогноз - минус 14,2 пункта).

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