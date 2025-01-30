Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4% - до 240 млн т

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России в 2024 году составил 240 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке журнала "Энергетическая политика".

В 2023 году из России было экспортировано 234,3 млн т нефти, то есть, прирост составил 2,43%.

Новак сообщил также, что топливно-энергетический комплекс остается ключевым сектором промышленности и одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций. Доля ТЭК в ВВП составляет порядка 20%, объем инвестиций по итогам прошлого года - 10,5 трлн руб.