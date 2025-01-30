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В России в 2024 году выпуск дизтоплива упал на 7%, бензинов - на 6%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Первичная переработка нефти в России в прошлом году составила 266,5 млн тонн, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

В 2023 году этот показатель составлял 275 млн тонн. Таким образом, российские НПЗ по итогам прошлого года снизили переработку нефти на 3,1%.

"При этом глубина переработки превысила значения 2023 года (84,1% - ИФ) и составила 84,4%", - сообщил Новак.

Выпуск бензинов в 2024 году составил 41,1 млн тонн против 43,9 млн тонн в предыдущем году (снижение на 6,4%). Дизтоплива произведено 81,6 млн тонн против 88,1 млн тонн в 2023 году (снижение на 7,4%).

Александр Новак
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