Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии в пятницу демонстрирует умеренный рост на фоне дорожающей нефти (фьючерс на Brent торгуется в районе $77,3 за баррель) и в целом благоприятной конъюнктуры мировых фондовых площадок. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили почти 0,5%, лидируют в росте бумаги "НОВАТЭКа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2981,46 пункта (+0,47%), индекс РТС - 958,33 пункта (+0,47%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Газпрома" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "РусГидро" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), "ММК" (+1%), "МТС" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Т-Технологий" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%), расписки OZON (+1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 10,44 млрд рублей (из них 1,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,02 млрд рублей на бумаги "Аэрофлота" и 894,96 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").

Американские фондовые индексы закрылись умеренным ростом по итогам торгов в четверг. Участники рынка оценивали корпоративную отчетность и макроэкономические статданные. Экономика США в четвертом квартале 2024 года, согласно предварительным данным, увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 3,1% в третьем квартале прошлого года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., по данным министерства труда. Эксперты ожидали снижения до 220 тыс.

Страны БРИКС в случае создания своей валюты и отказа от использования во взаиморасчетах американского доллара ждут 100%-ные тарифы на ввоз товаров в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы потребуем от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную экономику США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле". Любая страна, которая попытается это сделать, "должна поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой". При этом американский президент предупредил, что не следует рассчитывать, что Вашингтон "будет просто стоять и наблюдать" за процессом.

Фондовые индексы Японии и Австралии в пятницу растут, в то время как южнокорейский рынок акций показывает негативную динамику. Биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми из-за празднования Нового года по Лунному календарю. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 по московскому времени увеличилось на 0,2% на позитивных экономических данных. Подъем продолжается уже третью сессию подряд. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:39 по московскому времени уменьшился на 1,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу после умеренного повышения по итогам торгов накануне. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,56% - до $77,3 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на 0,4%, до $76,87 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,77% - до $73,29 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 0,2%, до $72,73 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опасения введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на весь импорт из Канады, Мексики и Китая. Ранее президент говорил, что такая мера может быть принята уже с 1 февраля, и участники рынка ждут решения в ближайшие часы. Канада поставляет в Соединенные Штаты около 4 млн баррелей нефти в сутки.

Участники рынка также ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы Дональда Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В последние дни призывы Трампа оказали некоторое понижательное давление на цены на нефть, признал экономист Capital Economics Майкл Суонстон. При этом эксперт уверен, что ОПЕК+ "едва ли станет менять свои планы в отношении нефтедобычи", согласно которым поставки останутся на текущем уровне до конца марта.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи продолжает поступательно двигаться вверх. Спрос фокусируется в наиболее "идейных фишках" и отстающих бумагах. Выделяются в росте акции газовых компаний - "Газпрома" и "НОВАТЭКа", отыгрывающих в первую очередь благоприятную ценовую конъюнктуру рынка газа и технические факторы, а также новость об отсутствии ограничительных мер на российский СПГ в 16-м пакете европейских санкций. "Ждем, что позитивные настроения на рынке, несмотря на новостные риски выходных, в течение дня сохранятся. Целевым по индексу на сегодня видим диапазон 2950-3000 пунктов, не исключаем касания "круглого" уровня", - отмечает Локтюхов.

По мнению аналитиков ИФК "Солид", "индекс МосБиржи продолжает движение к отметке 3000 пунктов, демонстрируя умеренный рост, несмотря на сложные условия. Темпы роста и уровень волатильности указывают на то, что достижение этой цели требует значительных усилий. Основные драйверы рынка - золото и "Полюс". Котировки акций "Полюса" приближаются к историческому максимуму, чему способствует рост золота, стоимость которого достигла $2800 за тройскую унцию и продолжает увеличиваться".

"На днях в банках Лондона был зафиксирован дефицит золота, вызванный активными закупками американских инвесторов. Причиной стали слухи о возможном введении пошлин на импорт золота в США, хотя официальных заявлений на этот счет от администрации Трампа не поступало. Дефицит также связан с арбитражными операциями между ценами на срочных рынках (COMEX) и спотовыми ценами в Лондоне", - полагают эксперты ИФК "Солид".