В Евросоюзе количество авиаперелетов в 2024 году выросло на 5,8%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в 2024 году количество коммерческих авиарейсов составило 6,7 млн, что на 5,8% больше, чем в 2023 году, сообщает статистическое управление ЕС Eurostat. В доковидном 2019 году показатель составил 7 млн.

На долю нерегулярных рейсов, таких как чартеры, пришлось 8,7% от общего количества перелетов. При этом максимум пришелся на летние месяцы: в июне их доля составляла 10,3%, в июле - 10,7%, в августе - 10,1%.

Наибольшее количество рейсов в прошлом году обслужил амстердамский аэропорт Схипхол (484 тысячи). Далее следуют парижский Шарль-де-Голль (463 тысячи) и воздушная гавань Франкфурта-на-Майне (437 тысяч). В десятку по загруженности входят также аэропорты Мадрида, Барселоны, Мюнхена, Рима, Афин, Вены и Дублина.

В понятие коммерческие авиаперелеты Eurostat включает пассажирские, грузовые и почтовые рейсы.