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Владивостокский морской рыбный порт стал биржевым оператором товарных поставок

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владморрыбпорт", ВРМП, стивидорная компания в порту "Владивосток") получил лицензию Банка России на осуществление функций оператора товарных поставок (ОТП) и в этой роли планирует стать участником биржевых торгов рыбой. Об этом сообщила Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

"Статус оператора товарных поставок позволит осуществлять биржевую торговлю рыбой между клиентами складской инфраструктуры ВРМП без отгрузки путем перекладки товара с торгового товарного счета продавца на счет покупателя на основании биржевого договора", - говорится в сообщении.

Биржевые торги замороженной рыбой были запущены на СПбМТСБ в пилотном режиме в 2021 году (минтаем) и в 2022 году (камбалой) на базисе "Владивостокского морского рыбного порта" на условиях самовывоза автотранспортом.

ВРМП стал обладателем пятой лицензии оператора товарных поставок, выданной Банком России, наряду с НКО-ЦК "Национальный клиринговый центр", ПАО "Транснефть", ООО "Оператор товарных поставок ТЭК" и ООО "Цифровая логистика".

Владморрыбпорт ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ЦБ РФ СПбМТСБ
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