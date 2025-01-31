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Группа "СПБ биржи" планирует завершить 2024 год с прибылью по МСФО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Группа "СПБ биржи" планирует по итогам 2024 года получить прибыль по МСФО, основной вклад в которую внесет эффективное размещение собственного капитала, говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Объем торгов российскими бумагами на "СПБ бирже" в 2024 году вырос на 77% по сравнению с предыдущим годом и составил 48,71 млрд рублей (27,52 млрд рублей в 2023 году). Среднедневной объем торгов увеличился на 79,07%, до 190,28 млн рублей (106,26 млн рублей в 2023 году).

"СПБ биржа" готовится начать торги расчетными опционами на ценные бумаги Китая, Индии, Бразилии и России.

СПБ биржа
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