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Рынок акций РФ в пятницу снизился за счет закрытия позиций перед выходными

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций, умеренно подраставший в пятницу утром, закрыл последний день недели падением, нивелировав тем самым весь предыдущий рост, отмечавшийся с начала недели. Поводом для коррекционного снижения рынка послужили такие факторы, как развернувшиеся вниз мировые цены на нефть, приближение индекса МосБиржи к сильному уровню сопротивления в 3000 пунктов, а также фактор приближающихся выходных дней.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2948,1 пункта (-0,65%, максимум первой половины дня - 2995,45 пункта), индекс РТС - 949,5 пункта (-0,46%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,3%. В итоге, рост индекса МосБиржи за неделю составил менее 0,01%, а индекс РТС за счет укрепления рубля прибавил за пять дней 0,47%.

Подешевели акции "Северстали" (-4,3%), "НЛМК" (-2,3%), АФК "Система" (-2,3%), "Норникеля" (-2,3%), "МТС" (-2,2%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Русала" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%, "префы" потеряли в цене 0,6%), "Газпром нефти" (-1,3%), "ММК" (-1,3%), "Роснефти" (-1,1%), "Магнита" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), Сбербанка (-0,6%, "префы" снизились в цене на 0,5%), "РусГидро" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), расписки OZON (-2,1%)

Во "втором эшелоне" заметно снизились акции ПАО "Ашинский метзавод" (-6,2%). Согласно сообщению биржи, в связи с поступлением эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, при подаче заявок на заключение сделок с акциями ПАО "Ашинский метзавод" с 3 февраля по 13 марта допустимыми будут коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 марта (последний торговый день в "стакане Т+1" - 12 марта). 14 марта допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 15 марта нет допустимых кодов расчетов.

"Урал-ВК" направил миноритариям "Ашинского метзавода" требование о выкупе акций по цене 71 рубль за бумагу. "Урал-ВК" и его аффилированным лицам принадлежит 95,0215% акций метзавода.

Подорожали по итогам основной сессии акции "Московской биржи" (+0,8%), ВТБ (+0,5%), "Газпрома" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 составил 103,88 млрд рублей (из них 13,29 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 10,66 млрд рублей на акции "Т-Технологии" и 10,35 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Московская биржа
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