Калужский завод Gislaved в 2024 году выпустил шин на 23% больше годового плана

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Шинный завод Gislaved в Калуге (бывший Continental, входит в группу "Кордиант") в 2024 году произвел 2,7 млн шин, это на 23% больше годового плана, сообщает инвестиционный портал Калужской области.

Завод произвел и отправил заказчикам такое количество шин впервые с 2021 года. Максимальный объем отгрузки за месяц составил 280 тыс. штук. Также установлен рекорд по количеству шин, отгруженных за сутки - 31 тыс. штук.

"Интерфаксу" не удалось оперативно уточнить объем производства шин на предприятии в 2023 году.

"С момента ребрендинга мы запустили в серийное производство 220 новых типоразмеров и почти на четверть превысили производственные планы. В этом году мы планируем продолжать наращивать производство", - приводятся в сообщении слова директора завода Павла Бородатова.

Портал отмечает, что в настоящее время на предприятии работает порядка тысячи человек. Завод продолжает набор сотрудников на различные вакансии, включая операторов производства, идет также набор технического персонала и офисных работников.

Завод Gislaved, расположенный в индустриальном парке "Росва", выпускает шины под брендами Gislaved и Torero в типоразмерах от 14 до 22 дюймов.

Завод "Континентал Калуга" был введен в эксплуатацию в 2013 году. Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро. Мощность бывшего завода Continental - 3,5 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук.

"Кордиант" помимо завода в Калуге имеет шинные заводы в Ярославле (мощность - 3,6 млн шин в год), Омске (5,5 млн) и Ульяновске (ранее принадлежал Bridgestone, 2,4 млн). Совокупная проектная мощность - 15 млн шин. Ранее сообщалось, что компания намерена выйти на полную загрузку всех предприятий к 2026 году, рассматривает возможность экспорта шин в Латинскую Америку, Африку и страны Персидского залива.