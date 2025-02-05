Европейские акции преимущественно выросли во вторник

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы выросли во вторник, инвесторы продолжали оценивать отчетности крупных компаний и ситуацию в глобальной внешней торговле.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,22%, до 536,04 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,15%, тем временем германский DAX вырос на 0,36%, французский CAC 40 - на 0,66%, итальянский FTSE MIB - на 1,38%, испанский IBEX 35 - на 1,37%.

Белый дом отложил введение объявленных ранее пошлин на канадский и мексиканский импорт, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью пресечения контрабанды фентанила и потоков нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп также заявлял о готовности ввести пошлины против Евросоюза. Отвечая в понедельник на вопрос относительно этих планов, Трамп сказал, что ЕС хотел бы заключить с США новые договоренности в сфере торговли.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении защищать европейский сталелитейный сектор.

"Мы сделаем все возможное, чтобы создать нужные условия для производства стали. Это значит, что нам нужно работать сообща по всей Европе, поэтому мы предлагаем провести сталелитейный саммит общеевропейского уровня", - сказал он в ходе визита на завод Thyssenkrupp.

Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что регулятор, вероятно, продолжит снижение ключевых процентных ставок по мере того, как инфляция в еврозоне приближается к целевому уровню в 2%.

"Мы в процессе возврата к нашей цели в 2%, - сказал он, выступая на мероприятии в Париже. - Как вы знаете, мы начали снижать ставки в прошлом июне. На прошлом заседании мы приняли решение снизить ставки в пятый раз и, скорее всего, в будущем будем делать это снова".

Котировки акций BNP Paribas SA выросли на 4,2%. Французский банк в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 15,7%, выручку - на 10,8%, причем оба показателя превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Tullow Oil увеличилась 5,8%. Британская нефтекомпания назначила главного финансового директора Ричарда Миллера временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора. Действующий CEO Рахул Дхир покинет свой пост в середине февраля.

Бумаги швейцарского банка UBS Group подешевели на 7,3%, несмотря на позитивную отчетность. Мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов в четвертом квартале 2024 года зафиксировал чистую прибыль существенно выше прогнозов рынка. Банк также объявил о повышении дивидендов и анонсировал планы обратного выкупа акций.

Котировки акций британского оператора мобильной связи Vodafone Group снизились на 7%. Vodafone увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 5%, а скорректированную прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом лизинга (EBITDAaL) - на 1,2% (органический рост - 2,2%). Сервисная выручка - ключевой показатель для Vodafone - повысилась на 5,6%. При этом если в Великобритании этот показатель вырос на 7,6%, а в Турции - почти в два раза, то в Германии, на которую приходится 34% сервисной выручки компании, было отмечено ее снижение на 6,4%.

Бумаги британского производителя алкоголя Diageo подешевели на 1,6%. Diageo в первом полугодии 2025 финансового года сократила чистую прибыль на 12%, выручку - на 1%. Компания также отозвала среднесрочный прогноз, объяснив такое решение текущей макроэкономической и геополитической неопределенностью на ключевых рынках. Вместо среднесрочного прогноза будет публиковаться краткосрочный.

Рыночная стоимость германского поставщика оборудования для выпуска микрочипов Siltronic упала на 8,1%. Компания сократила дивидендные выплаты за прошлый год в связи с сохраняющимся слабым спросом на рынках сбыта, а также для поддержки органического роста. Кроме того, Siltronic перенесла публикацию годовой отчетности на 6 марта.

Капитализация Ferrari выросла на 8,3%. Итальянский производитель спортивных автомобилей завершил 2024 год с рекордной выручкой и чистой прибылью.

Лидером роста в составе Stoxx Europe 600 стал германский производитель полупроводниковой продукции Infineon Technologies AG - акции компании подскочили на 10,4% после того, как она сообщила о сокращении выручки в минувшем квартале, однако показатель оказалась лучше прогнозов рынка.

Самое резкое снижение в Stoxx Europe 600 продемонстрировала датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic (-9%).