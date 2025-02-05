Индекс PMI сферы услуг РФ в январе существенно вырос

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в январе 2025 года составил 54,6 пункта, заметно поднявшись с декабрьского значения 51,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Как указали последние данные, темпы расширения производства в секторе стали самыми резкими за 12 месяцев на фоне увеличения объемов новых заказов и более благоприятных условий спроса.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в январе составил 54,7 пункта по сравнению с 51,1 пункта в декабре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня – на ее снижение.

Новые заказы в секторе росли седьмой месяц подряд: темпы их роста ускорились до самых быстрых за 12 месяцев. Как отмечали респонденты, это происходило не только на фоне улучшения спроса, но и за счет расширения линеек обслуживания.

Бремя издержек компаний в январе росло значительными темпами, ставшими самыми резкими за год. Рост расходов на поставщиков и транспортировку вкупе с увеличением фонда заработной платы были движущими факторами инфляции издержек.

Благоприятные условия спроса позволили компаниям перекладывать издержки на клиентов и повышать отпускные цены. Темпы роста инфляции отпускных цен оказались самыми быстрыми за 12 месяцев.

Компании продолжили в начале 2025 года нанимать сотрудников, однако темпы создания рабочих мест замедлились с декабря. Объемы незавершенных работ росли третий месяц подряд: темпы их роста были одними из самых быстрых с августа 2023 года. Наблюдавшееся давление на мощности, по словам респондентов, было вызвано заметным ростом новых заказов.

Уровень оптимизма компаний вырос до самого высокого с прошлого сентября. Поставщики услуг ожидают роста производства в секторе на ближайшие 12 месяцев: компании выразили надежду на более сильный спрос, а также на запланированные инвестиции в новые линейки обслуживания и рекламу.