Объем сделок в режиме основных торгов на СПБ бирже в январе вырос на 76% м/м

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам января 2025 года составил 5,78 млрд рублей, что на 75,8% больше, чем в декабре 2024 года (3,29 млрд рублей), и на 39,5% больше, чем в январе 2024 года (4,14 млрд рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Среднедневной объем торгов в январе 2025 года увеличился на 93,37% по сравнению с декабрем 2024 года и составил 288,93 млн рублей. Участники торгов в январе заключили 0,93 млн сделок (0,51 млн в декабре 2024 года).

На конец января на платформе "СПБ биржи" в режиме основных торгов были доступны 170 российских ценных бумаг. В информационной системе биржи размещены ЦФА на 1,16 млрд рублей.



