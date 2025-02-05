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Credit Agricole в IV квартале увеличил чистую прибыль на 26,6%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Французский банк Credit Agricole в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на 26,6% в годовом исчислении, до 1,689 млрд евро, сообщается в его отчетности.

Выручка повысилась на 17,4% и достигла 7,092 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали чистую прибыль в размере 1,36 млрд евро при выручке в 6,58 млрд евро.

Базовая прибыль Credit Agricole за 2024 год составила 7,172 млрд евро против 5,923 млрд евро годом ранее (рост на 21%). Таким образом, банк уже в прошлом году достиг поставленной на 2025 год цели получить прибыль выше 6 млрд евро, отмечает MarketWatch.

Хорошие результаты позволили Credit Agricole поднять размер годовых дивидендов на 5% - до 1,1 евро.

Коэффициент достаточности капитала (CET1) на конец декабря составлял 11,7%, как и тремя месяцами ранее.

За последние 12 месяцев капитализация Credit Agricole выросла на 13,4% (до 43,8 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 3,6%.

Credit Agricole Франция
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