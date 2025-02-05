"Ведомости" сообщили о выкупе Т-Банком здания Центрального телеграфа в Москве

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Т-Банк выкупил у кипрской Riverstretch Trading & Investments здание Центрального телеграфа в Москве, пишет в среду газета "Ведомости".

"Т-банк (ранее - "Тинькофф") договорился с кипрской Riverstretch Trading & Investments о выкупе у нее здания Центрального телеграфа на Тверской улице в самом центре Москвы", - сообщает издание со ссылкой на три источника, близких к компаниям.

В Т-Банке и компании Vos'hod (девелопер проекта реконструкции здания) отказались давать "Интерфаксу" комментарии.

Как сообщает газета, банк намерен открыть в здании телеграфа корпоративный университет. Также, со ссылкой на экспертов, "Ведомости" пишут, что Т-Банк мог выкупить объект за примерно 35-42 млрд рублей. Площадь здания - около 55 тыс. кв.м.

Историческое здание, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, после реставрации и приспособления к современному использованию должно было превратиться в многофункциональное пространство.

Также в 2021 году сообщалось, что торговая концепция Центрального телеграфа в Москве предполагала размещение в нем флагманских магазинов премиальных брендов.