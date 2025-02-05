Поиск

"Ведомости" сообщили о выкупе Т-Банком здания Центрального телеграфа в Москве

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Т-Банк выкупил у кипрской Riverstretch Trading & Investments здание Центрального телеграфа в Москве, пишет в среду газета "Ведомости".

"Т-банк (ранее - "Тинькофф") договорился с кипрской Riverstretch Trading & Investments о выкупе у нее здания Центрального телеграфа на Тверской улице в самом центре Москвы", - сообщает издание со ссылкой на три источника, близких к компаниям.

В Т-Банке и компании Vos'hod (девелопер проекта реконструкции здания) отказались давать "Интерфаксу" комментарии.

Как сообщает газета, банк намерен открыть в здании телеграфа корпоративный университет. Также, со ссылкой на экспертов, "Ведомости" пишут, что Т-Банк мог выкупить объект за примерно 35-42 млрд рублей. Площадь здания - около 55 тыс. кв.м.

Историческое здание, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, после реставрации и приспособления к современному использованию должно было превратиться в многофункциональное пространство.

Также в 2021 году сообщалось, что торговая концепция Центрального телеграфа в Москве предполагала размещение в нем флагманских магазинов премиальных брендов.

Т-Банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Болгария продолжает получать газ из России опосредованно

Рубль обновил максимальные отметки с прошлого сентября в паре с юанем

Китайский антимонопольный регулятор может начать расследование практик Apple

Суд завершил процедуру банкротства "Группы Е4", основанной Михаилом Абызовым

Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы на обращение "Макфы" в доход РФ

Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы на обращение "Макфы" в доход РФ

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Минфин просит суд приостановить корпправа зарубежных акционеров "Руст Россия" и "Русский стандарт водка"

Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота с 7 февраля на 20%

Росавиация в 2025 году прогнозирует снижение пассажиропотока на 1,7%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5808 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе326 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });