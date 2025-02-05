Экспорт сжиженных углеводородных газов из РФ в 2024 году снизился на 2,3%

В 2025 году тенденция может продолжиться, сообщает исследовательская группа "Петромаркет"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России в 2024 году составил 3,49 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем годом ранее, такие данные приводит исследовательская группа "Петромаркет" в ответ на запрос "Интерфакса".

"Говорить об ожиданиях по объемам экспорта в 2025 году пока трудно, однако не исключено дальнейшее снижение", - сообщили в "Петромаркете".

По оценке аналитиков, чуть более половины поставок в прошлом году пришлось на европейское направление - 1,72 млн тонн.

Поставки в страны ЕС продолжались вплоть до 20 декабря - даты истечения переходного периода, позволявшего европейским компаниям закупку российских СУГ по контрактам, заключенным до введения санкций. Польша, как крупнейший покупатель в Европе, получала в течение первого полугодия около 100 тыс. тонн такой продукции ежемесячно, после чего поставки перешли к постепенному снижению, сообщали в местной ассоциации сжиженного газа (POGP).

Другая часть российского экспорта была распределена между азиатскими странами, при этом по каждому из основных покупателей зафиксирован существенный прирост, отмечают эксперты "Петромаркета". Так, экспорт в Китай вырос на 38,7%, в Турцию - на 62,5%, в страны Центральной Азии - на 36,6%, в Афганистан - на 32,3%.

По оценке аналитиков, общее производство сжиженных углеводородных газов в России в прошлом году снизилось на 2%. Внутренний спрос на СУГ составил 12,7 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем в 2023 году.

"Наибольшие объемы потребляет нефтехимия, но свободных мощностей, которые можно догрузить СУГ, сейчас в России мало - необходимо строительство новых", - сообщили в "Петромаркете".

В группе сдержанно оценивают потенциал роста внутреннего спроса в других секторах - использовании СУГ в качестве автомобильного топлива и для коммунально-бытовых нужд. В первом случае увеличение потребления, по мнению экспертов, возможно при благоприятной конъюнктуре цен перед бензином; во втором же рост спроса маловероятен, поскольку давление на него оказывает продолжение газификации регионов.