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В TotalEnergies назвали негативные факторы для мирового рынка газа в 2025 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Европейские цены на газ в конце 2024 года выросли, и на форвардном рынке сейчас ожидается, что в I квартале 2025 года цены будут выше $13 за Mbtu, ситуация поддерживается высоким потреблением зимой, а также быстрым снижением запасов в Европе из-за прекращения транзита газа из России через Украину, пишет TotalEnergies в своем квартальном отчете.

Газовые рынки останутся напряженными в 2025 году из-за очень ограниченного числа ввода дополнительных мощностей ввиду задержки новых проектов.

Как отметил на конференции для инвесторов CFO компании Жан-Пьер Сбрер, напряженный рынок в Европе приведет к усилению конкуренции между Европой и Азией за привлечение дополнительных танкеров с СПГ и более высоким возможностям арбитража за свободные танкера между США, Европой и Азией. По его мнению, это должно принести выгоды TotalEnergies из-за доминирующей позиции как ведущего экспортера СПГ из США.

TotalEnergies США СПГ Европа Украина Азия Жан-Пьер Сбрер
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