Рынок акций РФ завершил день отскоком вверх

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, снижавшийся большую часть торгов в среду на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent просел к $75 за баррель) из-за локального ослабления опасений расширения торговых войн, вечером отскочил вверх в надежде на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также на замедление инфляции в России; индекс МосБиржи отскочил выше 2930 пунктов после отката днем ниже рубежа 2900 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги золотодобывающих компаний во главе с акциями "Селигдара" (+13,8%) на фоне рекордных цен на золото (цена драгметалла превысила $2900 за унцию) из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2930,56 пункта (+0,4%, минимум сессии - 2889,87 пункта), индекс РТС - 941,5 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 февраля, составил 98,0556 руб. (-47,8 копейки).

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