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Росстат оценил рост выпуска легковых авто в РФ в 2024 году в 39,2%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Выпуск легковых автомобилей в РФ в 2024 году вырос на 39,2%, до 756 тыс. штук, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В декабре легковых автомобилей было произведено 79,6 тыс. шт. - на 43,4% больше, чем за декабрь 2023 года, и на 1% меньше, чем в ноябре прошлого года. Декабрьский результат вошел в тройку лучших по итогам года, наряду с октябрем и ноябрем, в течение которых в РФ было выпущено 91,2 тыс. и 80,4 тыс. легковых машин соответственно.

Грузовиков за год было выпущено 194 тыс. шт. (+8,2%), в том числе за декабрь - 17,1 тыс. шт. (-2,7% г/г и на -1,6% м/м).

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за год выросло на 12,5%, и составило 15,5 тыс. шт. В декабри их произвели на 15,2% больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 39,5% больше, чем в ноябре прошлого.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ в прошлом году увеличилось на 12,2%, до 226 тыс. шт. В декабре их было сделано 18,3 тыс. (+8,2% г/г и -7,9% м/м).

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за прошлый год вырос на 29,5%, до 47,1 тыс. шт. Их производство в декабре составило 4,1 тыс. шт. - на 0,3% больше, чем в декабре 2023 года, и на 8,2% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Крупнейший по объему производства автомобилей российский концерн "АвтоВАЗ" сообщал, что за прошлый год выпустил 525 525 автомобилей (+40,5%). Вторым в стране был тульский завод Haval - власти региона сообщали, что он произвел за год 130 тыс. машин. В грузовом сегменте о росте выпуска коммерческой техники в 2024 году на 3%, до 54,6 тыс. единиц, сообщал "КАМАЗ" - в общее число вошли 41 677 тяжелых грузовиков и 5 742 средне- и малотоннажников линейки "Компас".

Росстат
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