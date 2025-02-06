Розничные продажи в еврозоне в декабре снизились на 0,2%, хуже прогноза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в декабре 2024 года уменьшились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,1%, по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg также ожидали спад на 0,1%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции сократились на 0,7%. При этом реализация автомобильного топлива выросла на 0,2%, непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) - на 0,3%.

Розничные продажи в декабре увеличились на 1,9% в годовом выражении.

В Европейском союзе продажи уменьшились на 0,3% в помесячном выражении и на 2% относительно декабря 2023 года.