Eli Lilly в IV квартале увеличила выручку на 45%, чистую прибыль - более чем вдвое

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Eli Lilly в четвертом квартале 2024 года нарастила чистую прибыль более чем в два раза, а скорректированный показатель превысил прогнозы рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $4,41 млрд, или $4,88 в расчете на акцию, против $2,19 млрд, или $2,42 на акцию, годом ранее.

Без учета разовых факторов прибыль подскочила до $5,32 на акцию. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал ее на уровне $5,01 на акцию.

Выручка выросла на 45% и составила $13,53 млрд.

Самым продаваемым препаратом компании в прошлом квартале стал Mounjaro, используемый при лечении диабета - выручка от продажи этого препарата взлетела на 60%, до $3,53 млрд. Продажи препаратов Zepbound и Trulicity (также от диабета) составили $1,91 млрд и $1,25 млрд соответственно.

В 2025 году Eli Lilly ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $22,5-24 на акцию при выручке в $58-61 млрд.

С начала 2025 года капитализация повысилась на 11,6%, до почти $800 млрд.