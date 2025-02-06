ФАС повысила тарифы аэропорта Ставрополя на обслуживание авиакомпаний

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила новые тарифы на обслуживание авиакомпаний в аэропорту Ставрополя на период до 2030 года, увеличив сборы за взлет-посадку, безопасность и заправку самолетов.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, сбор за взлет-посадку для российских авиакомпаний (включая стоянку на аэродроме) на 2025 год установлен в размере 1,352 тыс. руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). Согласно информации на сайте аэропорта, ранее ставка сбора составляла 835,2 руб. Таким образом, он вырос на 62%.

В 2026 году сбор за взлет-посадку увеличится до 1,45 тыс. руб., в 2027 году - до 1,701 тыс. руб., в 2028 - до 1,804 тыс. руб., а в 2029 - до 1,97 тыс. руб.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности вырос на 78% - с 618 руб. до 1,1 тыс. руб. за тонну МВМ. В 2026 году плата увеличится до 1,452 тыс. руб., в 2027 году - до 1,516 тыс. руб., в 2028 году - до 1,55 тыс. руб., в 2029 - до 1,62 тыс. руб.

Также изменился тариф за обеспечение заправки российских судов авиационным топливом: с 1,632 тыс. руб. до 2,556 тыс. руб. за тонну (рост - 57%). В 2026 году сумма увеличится до 2,684 тыс. руб., в 2027 году - до 2,812 тыс. руб., в 2028 и 2029 годах - до 2,978 тыс. руб.

Для иностранных эксплуатантов сборы установлены до июня 2029 года. Плата за взлет-посадку для них выросла с $12 до $20 за тонну МВМ, или на 67%. Размер сбора за стоянку увеличился с 12% до 15% от сбора за взлет-посадку. Сбор за обеспечение авиационной безопасности утвержден в размере $20 за тонну МВМ (против $9 ранее).

По данным с сайта аэропорта, он обслуживает три авиакомпании: "Азимут", "Аэрофлот" и "Победа".

АО "Международный аэропорт Ставрополь" входит в холдинг "Новапорт" и является международным аэропортом федерального значения. В 2024 году аэропорт обслужил 593 тыс. пассажиров, что на 8% больше чем годом ранее. В конце прошлого года в аэропорту открылся новый терминал внутренних авиалиний, стоимостью 3,4 млрд руб. По информации местных властей, пропускная способность нового терминала – до 800 тыс. пассажиров в год.