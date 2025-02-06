Рубль на "Мосбирже" сильно подешевел к юаню

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - На торгах четверга на "Московской бирже" рубль значительно подешевел к юаню упал после того, как в первой половине дня обновил максимальные отметки с середины сентября 2024 года.

К 19:00 юань подорожал на 24,65 копейки, до 13,2425 рубля. Ранее в ходе торгов курс юаня опускался до 12,8385 рубля впервые с 16 сентября 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 7 февраля на 1,1452 рубля, до 96,9104 рубля, и уменьшил курс евро на 2,2464 рубля, до 100,6751 рубля.

"С начала текущей недели российский рубль укреплялся к середине сегодняшних торгов на 2,5-3% по отношению к иностранным валютам. Причем по отношению к китайскому юаню в первой половине четверга курс рубля возвращался к уровню конца сентября 2024 года. Причин для такого укрепления национальной валюты было несколько: высокая ключевая ставка Банка России, положительный торговый баланс страны, решение проблем с репатриацией валютной выручки экспортерами, планируемое увеличение продажи валюты Банком России. Определенное влияние на укрепление национальной валюты оказывают ожидания от планов по завершению военных действий на Украине. В ближайшее время можно ожидать стабилизацию курса рубля на уровнях 97-100 за доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль открылся к юаню с большим межсессионным разрывом вверх. Пара "юань-рубль" впервые с середины сентября 2024 года опускалась к 12,84 рубля, но быстро восстановилась, выйдя в умеренный плюс. Нисходящая динамика рубля продлилась недолго, он перешел к коррекционным попыткам, однако во второй половине сессии ускорил ослабление и переписал дневной минимум. К вечеру российская валюта несла серьезные потери к китайской. Давление на рубль может оказывать вероятное постепенное исчерпание концентрированной продажи иностранной валюты, наблюдавшейся с января. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным из-за недавних санкций США против российской нефти. Фьючерсы на пару "доллар-рубль" также активно восстанавливаются после обновления трехмесячного минимума. Несмотря на это, официальный курс доллара опять снизился, отражая динамику внебиржевого валютного рынка с запозданием", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в России с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,92% с 9,95% на 27 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции объясняются тем фактом, что в январе 2024 года итоговые цифры инфляции за месяц оказались почти на 0,2 п.п. выше недельной динамики. Точные цифры по годовой инфляции на конец января Росстат опубликует 14 февраля.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5%. Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 14 февраля 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Следующие данные по недельной инфляции выйдут 12 февраля. Эта статистика будет учитываться регулятором при принятии решения по ключевой ставке. С начала года фиксируется постепенное замедление роста цен после их повышения с 1 по 13 января на 0,67%, - отмечает эксперт в комментарии. - С учетом этого полагаем, что Банк России оставит ставку без изменений - на отметке 21% годовых. Дополнительным аргументом в пользу такого решения выступит замедление роста кредитования, продолжающееся с ноября прошлого года".

Цены на нефть вернулись к слабому росту вечером в четверг.

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,38%, до $74,88 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,46%, до $71,35 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяных котировок стали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco поднимает цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Между тем рост сдерживается новыми заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении увеличить добычу нефти и снизить цены на топливо. Трамп поручил министру внутренних дел Дагу Бергаму и министру энергетики Крису Райту вместе работать над увеличением нефтедобычи.

Также инвесторы опасаются, что торговые войны могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 февраля осталась на прежнем уровне - 20,26% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц снизилась на 1 базисный пункт - до 20,89% годовых, версия на три месяца не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 21,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила один базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 20,63% годовых.