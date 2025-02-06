В 2024 году и январе основными нетто-продавцами корпоративных бондов были СЗКО

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в 2024 году и в январе 2025 года были основными нетто-продавцами на биржевом рынке корпоративных облигаций, поддержку ему оказали некредитные финансовые организации (НФО), а также физлица, сообщается в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России..

За 2024 год объем рынка корпоративных облигаций по непогашенному номиналу вырос на 5,52 трлн рублей, в основном за счет новых выпусков институтов развития и государственных агентств, а также эмитентов из нефтегазовой отрасли, отмечает ЦБ. Значимый рост наблюдался и на рынках юаневых и замещающих облигаций - за год он составил 630 млрд рублей и 701 млрд рублей, или 35,2% и 29,7% от текущих объемов в обращении соответственно.

По итогам года суммарный месячный объем торгов на рынке корпоративных облигаций вырос, достигнув 565,2 млрд рублей в декабре, что стало максимальным показателем с 2021 года. "Основными продавцами корпоративных облигаций в течение года выступали СЗКО, а поддержку рынку оказывали НФО за счет собственных средств и в рамках доверительного управления, а также частные инвесторы", - говорится в обзоре.

СЗКО были основными нетто-продавцами корпоративных бондов и в декабре-январе, реализовав долговые бумаги на 116,4 млрд рублей. Прочие банки за этот же период реализовали облигации на 15,2 млрд рублей, нефинансовые организации - на 13,3 млрд рублей. Покупали облигации преимущественно НФО - за счет собственных средств и в рамках доверительного управления - на 66,1 млрд рублей и 35,6 млрд рублей соответственно. Помимо них, активный спрос на бумаги корпоративных компаний предъявляли розничные инвесторы, купив облигации на 40,8 млрд рублей, отмечает ЦБ.

Несмотря на существенный рост доходностей корпоративных облигаций в 2024 году, суммарный объем отрицательной переоценки по ним в портфелях банков был относительно небольшим, говорится в обзоре. Этому способствовала высокая доля ценных бумаг с плавающим купоном, на них пришлось 34,1% всего портфеля корпоративных облигаций. Также большая часть рублевых корпоративных ценных бумаг в портфелях банков учитывается на счетах по амортизированной стоимости (не подлежащих переоценке и обычно удерживаемых до погашения) - 58% всех корпоративных облигаций.

Всего за 2024 год по торговому портфелю корпоративных облигаций, по данным ЦБ, переоценка составила 163,1 млрд рублей (4,3% прибыли банковского сектора в 2024 году). При этом непризнанная отрицательная переоценка портфеля рублевых корпоративных облигаций, удерживаемых до погашения, за год выросла на 109 млрд рублей, до 221 млрд рублей.

В декабре впервые с начала 2024 года наблюдалось падение доходностей облигаций всех рейтинговых групп с дюрацией выше одного года, обращает внимание регулятор. Сильнее всего сократились доходности наименее рискованных бумаг с рейтингом "AAA" и "А" - на 3,19 и 3,69 процентного пункта соответственно. При этом доходности ценных бумаг с рейтингом "ВВВ" снизились всего на 0,33 п.п. Причиной такой динамики стала корректировка ожиданий участников рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России после решения сохранить ее значение на заседании 20 декабря, поясняется в обзоре. В январе доходности большинства бумаг продолжили снижаться, однако доходности наиболее ликвидных облигаций, напротив, продемонстрировали небольшой рост, обращает внимание ЦБ.

ЦБ также отмечает, что в прошлом году, несмотря на небольшое увеличение объема дефолтов на рынке корпоративных облигаций по сравнению с 2023 года, объем неисполненных обязательств находился на минимальном уровне - его доля в суммарном объеме рынка корпоративных облигаций по непогашенному номиналу не превышала 0,06%. Среднее значение объема неисполненных обязательств в 2023 году составило 1 млрд рублей, максимальное - 6 млрд рублей, в 2024 году аналогичные показатели составили 2,9 и 17,3 млрд рублей соответственно.