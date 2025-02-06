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Опасения о сокращении партнерства с Apple обрушили котировки Skyworks на 24%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Акции Skyworks Solutions, производителя компонентов для смартфонов, дешевеют на 24%, рекордными темпами более чем за 40 лет, на опасениях снижения выручки компании от партнерства с Apple Inc., сообщает MarketWatch.

В ходе звонка с инвесторами топ-менеджмент компании сообщил, что доля производимых Skyworks компонентов в продуктах неназванного производителя смартфонов может вскоре уменьшиться. Имя производителя не называлось, однако это крупнейший партнер Skyworks на протяжении последних 18 лет - и большинство аналитиков полагает, что речь идет именно об Apple.

Руководство Skyworks полагает, что доля их компонентов в новом поколении смартфонов главного партнера сократится на 20-25%.

Потеря выручки от партнерства с Apple станет "кошмаром наяву" для Skyworks, отметил аналитик Susquehanna Кристофер Ролланд. Ник Дойл из Needham оценивает долю Apple в общей выручке компании в 65-70%.

Аналитик Stifel Рубен Рой полагает, что для Skyworks ситуация не прояснится до выхода iPhone 18 - а его появление не ожидается раньше осени 2026 года. До тех пор неопределенность будет оказывать давление на акции компании, добавил эксперт.

Apple Skyworks Skyworks Solutions Рубен Рой
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