Индексы США завершили торги без единой динамики, Dow Jones снизился

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, внимание трейдеров в основном было сосредоточено на корпоративной отчетности.

Tapestry , которой принадлежат несколько модных брендов, во втором финквартале (завершился 28 декабря) увеличила выручку на 5%, а также улучшила прогноз на текущий финансовый год. Котировки акций компании взлетели на 12%.

Цена бумаг Philip Morris International подскочила на 11% - до рекорда. Табачный концерн в четвертом квартале получил выручку лучше ожиданий, а также дал сильный прогноз на текущий квартал и весь 2025 год.

Tapestry и Philip Morris стали лидерами роста среди компаний, входящих в расчет S&P 500.

Yum! Brands Inc. в октябре-декабре зафиксировал скорректированную прибыль и выручку выше предположений аналитиков. Бумаги оператора ресторанов быстрого питания подорожали на 9,7%.

Стоимость Ralph Lauren Corp. увеличилась также на 9,7%. Модный дом в третьем финквартале (закончился 28 декабря) получил скорректированную прибыль и выручку больше ожиданий, а также улучшил прогноз роста доходов в текущем фингоду.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings ушли вверх на 4,9%. Квартальная скорректированная прибыль гостиничной сети превзошла ожидания аналитиков. Кроме того, компания дала хороший прогноз чистой прибыли на этот год.

Фармацевтическая Eli Lilly в октябре-декабре нарастила чистую прибыль более чем вдвое, а скорректированный показатель превысил прогнозы рынка. Акции компании подорожали на 3,4%.

Федеральная резервная система опубликовала гипотетические сценарии шоковых ситуаций в рамках ежегодного стресс-теста крупных банков, которые оказались мягче, чем ожидалось. В результате подорожали акции банков, в том числе JPMorgan Chase & Co. - на 2,4%, Goldman Sachs Group - на 2%, Citigroup Inc. - на 3,6%, Morgan Stanley - на 1,6%, Bank of America Corp. - на 1,3%, Wells Fargo - на 1,7%.

В то же время цена бумаг Skyworks Solutions , производителя компонентов для смартфонов, упала на 24,7% - рекордное снижение более чем за 20 лет. Причиной стало заявление руководства компании об ожидаемом сокращении доходов от работы с крупнейшим партнером. Его имя не называлось, но аналитики полагают, что этим партнером является Apple.

Стоимость Honeywell International снизилась на 5,6%. Корпорация объявила о намерении выделить в самостоятельную компанию подразделение в сфере аэрокосмической промышленности. Такое решение вместе с ранее объявленным планом отделения бизнеса по производству специализированной химической продукции разделит Honeywell на три компании с отдельным листингом.

Акции Qualcomm Inc. подешевели на 3,7%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи получил рекордную выручку по итогам квартала, завершившегося 29 декабря, однако дал разочаровавший инвесторов прогноз на текущий период.

Котировки бумаг Ford Motor опустились на 7,5%. Автопроизводитель ожидает, что в 2025 году скорректированная EBIT будет находиться в диапазоне $7-8,5 млрд, то есть существенно снизится по сравнению с прошлым годом ($10,2 млрд). Консенсус-прогноз составляет $8,3 млрд.

Бумаги Roblox упали в цене более чем на 11%, поскольку число активных пользователей онлайн-платформы видеоигр компании оказалось ниже ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 125,65 пункта (на 0,28%) и составил 44747,63 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 22,09 пункта (на 0,36%) - до 6083,57 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 99,66 пункта (на 0,51%) и завершил сессию на отметке 19791,99 пункта.