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Доллар умеренно укрепляется к евро, фунту и иене

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Курс доллара США слабо дорожает к основным мировым валютам утром в пятницу в ожидании статданных по американскому рынку труда.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Евро по данным на 9:10 мск стоит $1,0377 по сравнению с $1,0385 на закрытие торгов в четверг, евро теряет около 0,1%.

Ключевым событием пятницы для мировых финансовых рынков станет публикация отчета о состоянии рынка труда США в январе, которая запланирована на 16:30 мск. Аналитики прогнозируют, что отчет покажет рост числа рабочих мест в экономике страны на 170 тыс. в январе при сохранении безработицы на уровне 4,1%.

Фунт стерлингов также дешевеет на 0,1% и торгуется на уровне $1,2420 по сравнению с $1,2434 по итогам минувшей сессии.

Накануне Банк Англии ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%. При этом сюрпризом для рынков стал тот факт, что двое из девяти членов руководства ЦБ проголосовали за еще более резкое снижение, на 50 б.п.

Курс доллара относительно японской иены поднимается на 0,1% и составляет 151,64 иены против 151,46 иены в конце предыдущих торгов. Японская валюта ранее достигла максимума с начала декабря.

Как стало известно в пятницу, потребительские расходы в Японии в декабре выросли на 2,3% относительно ноября и подскочили на 2,7% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предусматривал снижение первого показателя на 0,5% и рост второго на 0,2%. Рост в годовом выражении стал рекордным с августа 2022 года.

Ранее член совета управляющих Банка Японии Наоки Тамура заявил, что центробанку следовало бы поднять ставки до 1% или выше в финансовом полугодии, начинающемся в октябре.

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