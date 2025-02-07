Биржевые цены на бензин на опасениях о предложении выросли за 2 недели на 18-20%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин продолжают активный рост вторую неделю подряд, увеличившись за этот период на 18-20%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость Аи-92 на бирже по итогам торгов в пятницу выросли на 6,4%: с 53,454 тыс. руб./т 31 января до 56,876 тыс. руб./т 7 февраля. Аи-95 подорожал на 6,8%: с 55,622 тыс. руб./т 31 января до 59,407 тыс. руб./т 7 февраля.

Практически непрерывный рост биржевых цен на бензин продолжается с 22 января. За прошедший с этой даты период 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й - почти на 18%.

Собеседники "Интерфакса" на топливном рынке объясняют сложившуюся динамику опасениями участников рынка возможных проблем с предложения из-за внеплановых ремонтов на НПЗ, вызванных атаками БПЛА. В частности, на этой неделе после падения обломков беспилотника произошло возгорание на Астраханском ГПЗ, в этот же день завод прекратил торги бензинами и дизельным топливом на бирже.

При этом в Минэнерго РФ ранее отмечали, что внутренний рынок нефтепродуктов полностью обеспечен предложением, накопленных запасов топлива достаточно для потребителей. В ведомстве подчеркивали, что по итогам 2024 года отгрузки моторных топлив на внутренний рынок превысили объемы 2023-го года, и в январе 2025 года эта тенденция сохранилась.