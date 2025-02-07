СТМ законсервирует калужский "Ремпутьмаш" из-за снижения заказов на путевую технику

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" (СТМ) с 30 апреля остановит работу и законсервирует две производственные площадки группы "Ремпутьмаш" (входит в СТМ) - калужский завод "Ремпутьмаш" и его филиал в Людинове, работники будут сокращены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ремпутьмаша".

Срок консервации предприятия пока не определен.

"Решение о вынужденном сокращении персонала АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"" и филиала в городе Людиново с 30 апреля связано со значительным снижением заказа на путевую технику для строительства и содержания железнодорожной инфраструктуры в 2025 году. Следует подчеркнуть, что консервация мощностей не предусматривает ликвидацию объекта, а предполагает временное его неиспользование", - подчеркнули в пресс-службе.

Сокращено будет порядка 900 работников, часть рабочих получит предложения о трудоустройстве на другие предприятия СТМ. Также с региональным Минтруда достигнуто соглашение о содействии в трудоустройстве высвобождающейся части коллектива.

"Компания организует комплекс специальных мероприятий, направленных на поддержание территории и корпусов в исправном состоянии, включая техническую защиту, ограничение доступа и так далее", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СТМ, инженерные кадры предприятия сохранены, идет перераспределение ресурсов внутри холдинга СТМ.

"В случае возобновления заказа на путевую технику, производственные мощности калужского "Ремпутьмаша" будут запущены в течение 3-5 месяцев", - заявил представитель пресс-службы СТМ.

Он добавил, что в регионе продолжат работу АО "Калугапутьмаш" и АО "Людиновский тепловозостроительный завод" (входят в СТМ).

Группа "Ремпутьмаш" - крупный российский производитель путевых машин и вспомогательного железнодорожного подвижного состава. Компания включает шесть заводов и шесть филиалов, расположенных в разных городах России, а также девять ремонтно-сервисных центров. В декабре 2018 года группа вошла в состав холдинга СТМ.

Ключевое предприятие - калужский завод "Ремпутьмаш", специализирующийся на выпуске щебнеочистительных комплексов ЩОМ-1400, выправочно-подбивочных машин и модулей технического сопровождения и обслуживания различных конфигураций.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".