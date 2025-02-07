Поиск

СТМ законсервирует калужский "Ремпутьмаш" из-за снижения заказов на путевую технику

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" (СТМ) с 30 апреля остановит работу и законсервирует две производственные площадки группы "Ремпутьмаш" (входит в СТМ) - калужский завод "Ремпутьмаш" и его филиал в Людинове, работники будут сокращены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ремпутьмаша".

Срок консервации предприятия пока не определен.

"Решение о вынужденном сокращении персонала АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"" и филиала в городе Людиново с 30 апреля связано со значительным снижением заказа на путевую технику для строительства и содержания железнодорожной инфраструктуры в 2025 году. Следует подчеркнуть, что консервация мощностей не предусматривает ликвидацию объекта, а предполагает временное его неиспользование", - подчеркнули в пресс-службе.

Сокращено будет порядка 900 работников, часть рабочих получит предложения о трудоустройстве на другие предприятия СТМ. Также с региональным Минтруда достигнуто соглашение о содействии в трудоустройстве высвобождающейся части коллектива.

"Компания организует комплекс специальных мероприятий, направленных на поддержание территории и корпусов в исправном состоянии, включая техническую защиту, ограничение доступа и так далее", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СТМ, инженерные кадры предприятия сохранены, идет перераспределение ресурсов внутри холдинга СТМ.

"В случае возобновления заказа на путевую технику, производственные мощности калужского "Ремпутьмаша" будут запущены в течение 3-5 месяцев", - заявил представитель пресс-службы СТМ.

Он добавил, что в регионе продолжат работу АО "Калугапутьмаш" и АО "Людиновский тепловозостроительный завод" (входят в СТМ).

Группа "Ремпутьмаш" - крупный российский производитель путевых машин и вспомогательного железнодорожного подвижного состава. Компания включает шесть заводов и шесть филиалов, расположенных в разных городах России, а также девять ремонтно-сервисных центров. В декабре 2018 года группа вошла в состав холдинга СТМ.

Ключевое предприятие - калужский завод "Ремпутьмаш", специализирующийся на выпуске щебнеочистительных комплексов ЩОМ-1400, выправочно-подбивочных машин и модулей технического сопровождения и обслуживания различных конфигураций.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

СТМ Синара Людиново Ремпутьмаш Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин отметил, что меры в сфере ДКП уже начали замедлять кредитование

Мишустин заявил, что ВВП РФ в 2024 году вырос на 4,1%

Мишустин заявил, что ВВП РФ в 2024 году вырос на 4,1%

Представители Росавиации и Минтранса общались с руководством "Домодедово"

Airbus в январе сократила поставки до 25 самолетов

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

ФАС спросила производителей о причинах подорожания ПЭТФ, БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель с минимумов с начала года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5814 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });